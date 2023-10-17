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Галант - террористам ХАМАСа: сдайтесь или умрите
17.10.2023 15:47 Алина Груднева

Галант - террористам ХАМАСа: сдайтесь или умрите

Министр обороны Йоав Галант озвучил единственные два оставшиеся варианта у террористов, атаковавших Израиль.

Соответствующее послание он озвучил во время встречи с пилотами на авиабазе Неватим.

По словам главы оборонного ведомства, Израилю есть чем гордиться, поскольку поставленные задачи выполняются успешно.

"Наши самолеты долетят повсюду, у каждой ракеты есть свой адрес. Мы доберемся до каждого члена ХАМАСа. У них есть лишь два варианта: либо умереть, либо безоговорочно сдаться. Третьего не дано. Мы уничтожим ХАМАС и лишим ее всех возможностей", - сказал Галант.

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