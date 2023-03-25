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Галант проведет оценку ситуации из-за стрельбы в Хавара
25.03.2023 21:52 Алина Груднева

Галант проведет оценку ситуации из-за стрельбы в Хавара

Министр обороны Йоав Галант проведет оценку ситуации из-за сегодняшней стрельбы в Хавара, в результате которой пострадали двое бойцов Армии обороны Израиля.

На встрече будут присутствовал начальник штаба ЦАХАЛа Герци Халеви и глава ШАБАКа Ронен Бар.

По данным пресс-службы минобороны, также на встрече будут присутствовать другие высокопоставленные представители оборонного ведомства.

Между тем, в больнице Бейлинсон сообщили, что жизни пострадавших солдат ничего не угрожает. Один из них находится в тяжелом состоянии, второй - в состоянии средней степени тяжести.
 

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