



Галант проведет оценку безопасности после теракта возле Эли

Министр обороны Йоав Галант проведет оценку безопасности после теракта возле поселения Эли в Самарии, в результате которого четыре израильтянина были убиты и четверо ранены, говорится в сообщении офиса министра.



“Министр получает обновленную информацию об усилиях по задержанию нападавших”, – говорится в заявлении.



Галант проведет “оценку оперативной ситуации” с начальником штаба ЦАХАЛа и главой ШАБАК, а также с другими высшими должностными лицами службы безопасности.