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Галант проведет оценку безопасности после теракта возле Эли
20.06.2023 17:17 Наталья Богинская

Галант проведет оценку безопасности после теракта возле Эли

Министр обороны Йоав Галант проведет оценку безопасности после теракта возле поселения Эли в Самарии, в результате которого четыре израильтянина были убиты и четверо ранены, говорится в сообщении офиса министра.

“Министр получает обновленную информацию об усилиях по задержанию нападавших”, – говорится в заявлении.

Галант проведет “оценку оперативной ситуации” с начальником штаба ЦАХАЛа и главой ШАБАК, а также с другими высшими должностными лицами службы безопасности.

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