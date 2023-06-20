



Галант посетил солдат, раненых в Дженине: обещал активно бороться с терроризмом

Министр обороны Израиля Йоав Галант во вторник посетил солдат, раненых в ходе ожесточенных столкновений с палестинцами в Дженине в понедельник, 19 июня, сообщает i24news.



Восемь солдат ЦАХАЛа и офицеров пограничной полиции попали в засаду во время плановой операции в понедельник утром. Их машина была подорвана самодельным взрывным устройством. Была проведена спасательная операция по эвакуации раненых бойцов под боевым огнем. Галант встретился с выздоравливающими солдатами в госпитале "Рамбам" и поблагодарил медицинский персонал за “преданную помощь, это то, что спасает жизни”.



“Я поручил военным предпринимать упреждающие и наступательные действия везде, где есть опасность для жизни наших граждан и наших сил. Мы будем действовать любым необходимым образом и доберемся куда угодно, чтобы сохранить нашу свободу действий, все варианты на столе”, — сказал Галант.



"Бойцы действовали под огнем в сложных условиях и проявили храбрость и мужество, как при оказании взаимопомощи, так и в процессе командования и управления на местах. У нас отличные бойцы и командиры, и благодаря им мы закончили это мероприятие хорошо", - добавил министр.



