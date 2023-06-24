



Галант осуждает нападение поселенцев в Умм-Сафа: “Не по-нашему”

Министр обороны Йоав Галант выступил с заявлением, осуждающим сегодняшнее нападение поселенцев на палестинскую деревню Умм-Сафа.



“Это не по-нашему”, — пишет Галант в Twitter.



Твит был опубликован после того, как руководители службы безопасности выпустили совместное заявление, осуждающее недавнее насилие со стороны поселенцев как “националистический терроризм в полном смысле этого слова”.



Галант выражает поддержку войскам АОИ, действующим в Иудее и Самарии, и призывает их “действовать для поддержания порядка и предотвращения актов неконтролируемого насилия со стороны жителей района”.

