Галант осуждает нападение поселенцев в Умм-Сафа: “Не по-нашему”
Министр обороны Йоав Галант выступил с заявлением, осуждающим сегодняшнее нападение поселенцев на палестинскую деревню Умм-Сафа.
“Это не по-нашему”, — пишет Галант в Twitter.
Твит был опубликован после того, как руководители службы безопасности выпустили совместное заявление, осуждающее недавнее насилие со стороны поселенцев как “националистический терроризм в полном смысле этого слова”.
Галант выражает поддержку войскам АОИ, действующим в Иудее и Самарии, и призывает их “действовать для поддержания порядка и предотвращения актов неконтролируемого насилия со стороны жителей района”.