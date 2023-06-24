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Галант осуждает нападение поселенцев в Умм-Сафа: “Не по-нашему”
24.06.2023 21:26 Ирина Демьянова

Галант осуждает нападение поселенцев в Умм-Сафа: “Не по-нашему”

Министр обороны Йоав Галант выступил с заявлением, осуждающим сегодняшнее нападение поселенцев на палестинскую деревню Умм-Сафа.

“Это не по-нашему”, — пишет Галант в Twitter.

Твит был опубликован после того, как руководители службы безопасности выпустили совместное заявление, осуждающее недавнее насилие со стороны поселенцев как “националистический терроризм в полном смысле этого слова”.

Галант выражает поддержку войскам АОИ, действующим в Иудее и Самарии, и призывает их “действовать для поддержания порядка и предотвращения актов неконтролируемого насилия со стороны жителей района”.
 

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