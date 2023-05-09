



Галант: операция только начинается, следует быть готовым к обстрелам



Министр обороны Йоав Галант сделал заявление по окончании заседания кабинета по вопросам безопасности.



Галант сказал, что "сразу после ракетного обстрела Израиля около недели назад система безопасности подготовилась к тому, чтобы помешать руководству "Исламского джихада" в Газе".



Галант добавил: "Те, кто пытался нас убить, испытали на себе силу государства и мощь системы безопасности. Мы полны решимости пресечь любую угрозу и действовать против тех, кто пытается причинить нам вред".



Галант предупредил: "Операция не закончилась, операция только начинается. Мы можем столкнуться с ракетными обстрелами ближних и дальних районов".







