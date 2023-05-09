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Галант: операция только начинается, следует быть готовым к обстрелам
09.05.2023 21:10 Аркадий Бочаровский

Галант: операция только начинается, следует быть готовым к обстрелам


Министр обороны Йоав Галант сделал заявление по окончании заседания кабинета по вопросам безопасности.

Галант сказал, что "сразу после ракетного обстрела Израиля около недели назад система безопасности подготовилась к тому, чтобы помешать руководству "Исламского джихада" в Газе". 

Галант добавил: "Те, кто пытался нас убить, испытали на себе силу государства и мощь системы безопасности. Мы полны решимости пресечь любую угрозу и действовать против тех, кто пытается причинить нам вред".

Галант предупредил: "Операция не закончилась, операция только начинается. Мы можем столкнуться с ракетными обстрелами ближних и дальних районов".



 

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