



Галант об ударе БПЛА по террористам: будем использовать все доступные средства

Министр обороны Йоав Галант похвалил нанесение удара с помощью БПЛА по автомобилю, в котором находилась группа террористов.



“Я хвалю силы безопасности, которые недавно осуществили целенаправленную ликвидацию отряда террористов, который обстреливал территорию Израиля, и ранее осуществили несколько обстрелов”, — говорит Галант.



“Мы будем применять наступательный и активный подход к борьбе с терроризмом, мы будем использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства и будем взимать самую высокую цену с каждого террориста или террористического эмиссара”, — говорит он.



СМИ сообщают, что Галант должен был лично санкционировать удар беспилотника, нанесенного Израилем в Иудее и Самарии впервые почти за два десятилетия. Этот удар представляет собой заметную эскалацию усилий Израиля по борьбе с террором на этой территории.

