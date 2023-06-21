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Галант об ударе БПЛА по террористам: будем использовать все доступные средства
21.06.2023 22:06 Ирина Демьянова

Галант об ударе БПЛА по террористам: будем использовать все доступные средства

Министр обороны Йоав Галант похвалил нанесение удара с помощью БПЛА по автомобилю, в котором находилась группа террористов.

“Я хвалю силы безопасности, которые недавно осуществили целенаправленную ликвидацию отряда террористов, который обстреливал территорию Израиля, и ранее осуществили несколько обстрелов”, — говорит Галант.

“Мы будем применять наступательный и активный подход к борьбе с терроризмом, мы будем использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства и будем взимать самую высокую цену с каждого террориста или террористического эмиссара”, — говорит он.

СМИ сообщают, что Галант должен был лично санкционировать удар беспилотника, нанесенного Израилем в Иудее и Самарии впервые почти за два десятилетия. Этот удар представляет собой заметную эскалацию усилий Израиля по борьбе с террором на этой территории.
 

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