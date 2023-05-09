



Галант: нужно быть готовыми к затяжной военной кампании

Министр обороны Йоав Галант на фоне операции "Щит и стрела" провел телефонный разговор с лидерами приграничных с Газой районов.



После оценки ситуации в сфере безопасности он призвал готовиться в любым сценариям.



Галант подчеркнул, что Государство Израиль стремится к стабильности в регионе, в то время как террористическая группировка, финансируемая Ираном, совершает нападения, нанося ущерб, в том числе, жителям Газы.



"Мы должны быть готовы к любому сценарию, в том числе к затяжной военной кампании. Очень важно, чтобы граждане под вашим руководством были дисциплинированными, внимательными и прислушивались к жизненно важным указаниям", - подчеркнул он.



По словам главы оборонного ведомства, ЦАХАЛ и силы безопасности готовы применить все имеющиеся средства на всех фронтах.



"Оборонное ведомство окажет любую необходимую помощь. Я поручил быть в постоянном контакте с вами и позаботиться обо всем необходимом для нужд населения. Вы можете рассчитывать на нашу полную поддержку. Израиль не потерпит ракетных обстрелов, терроризма или любых угроз суверенитету нашего государства и безопасности наших граждан", — подчеркнул Галант.



Напомним, что в ночь на 9 мая ЦАХАЛ ликвидировал трех высокопоставленных членов палестинского "Исламского джихада" в Газе в рамках операции "Щит и стрела".



Террористы поклялись отомстить Израилю. На фоне угрозы ракетных обстрелов в южных городах открыли бомбоубежища. Граждан призвали быть бдительными и внимательно следить за указаниями Службы тыла.