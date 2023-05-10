



Галант: мы сбросили сотни бомб на объекты террористов

Министр обороны Йоав Галант выступил следом за премьер-министром Биньямином Нетаниягу после оценки ситуации в сфере безопасности.



Он прокомментировал продолжающуюся операцию ЦАХАЛа "Щит и стрела" в Газе.



"Наши ВВС сбросили сотни бомб на объекты производства боеприпасов, объекты хранения оружия и нанесли значительный урон активам террористов в Газе", - сказал он.



Галант также повторил, что кампания сейчас в самом разгара.



"Надеюсь, мы скоро доведем кампанию до конца", - отметил он.

