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Галант: мы сбросили сотни бомб на объекты террористов
10.05.2023 20:58 Алина Груднева

Галант: мы сбросили сотни бомб на объекты террористов

Министр обороны Йоав Галант выступил следом за премьер-министром Биньямином Нетаниягу после оценки ситуации в сфере безопасности.

Он прокомментировал продолжающуюся операцию ЦАХАЛа "Щит и стрела" в Газе.

"Наши ВВС сбросили сотни бомб на объекты производства боеприпасов, объекты хранения оружия и нанесли значительный урон активам террористов в Газе", - сказал он.

Галант также повторил, что кампания сейчас в самом разгара.

"Надеюсь, мы скоро доведем кампанию до конца", - отметил он.
 

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