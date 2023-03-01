Галант: каждый террорист знает, что мы его поймаем
Министр обороны Йоав Галант приветствовал задержание террористов, убивших Элана Ганелеса в понедельник в ходе обстрела на шоссе 90.
Соответствующее заявление он сделал днем, 1 марта, после успешной операции Армии обороны Израиля.
"Каждый террорист знает, что длинная рука нашей системы безопасности рано или поздно настигнет его", — подчеркнул он.
Ранее с аналогичным заявлением выступил премьер-министр Биньямин Нетаниягу.
Напомним, что 1 марта силы ЦАХАЛа по наводке ШАБАКа вошли в лагерь беженцев Акабат-Джабр недалеко от Иерихона, окружив дом террористов. Двоих удалось арестовать, третий был застрелен при попытке к бегству.