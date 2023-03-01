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Галант: каждый террорист знает, что мы его поймаем
01.03.2023 16:22 Алина Груднева

Галант: каждый террорист знает, что мы его поймаем


Министр обороны Йоав Галант приветствовал задержание террористов, убивших Элана Ганелеса в понедельник в ходе обстрела на шоссе 90.

Соответствующее заявление он сделал днем, 1 марта, после успешной операции Армии обороны Израиля.

"Каждый террорист знает, что длинная рука нашей системы безопасности рано или поздно настигнет его", — подчеркнул он.

Ранее с аналогичным заявлением выступил премьер-министр Биньямин Нетаниягу.

Напомним, что 1 марта силы ЦАХАЛа по наводке ШАБАКа вошли в лагерь беженцев Акабат-Джабр недалеко от Иерихона, окружив дом террористов. Двоих удалось арестовать, третий был застрелен при попытке к бегству.
 

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