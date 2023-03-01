



Галант: каждый террорист знает, что мы его поймаем



Министр обороны Йоав Галант приветствовал задержание террористов, убивших Элана Ганелеса в понедельник в ходе обстрела на шоссе 90.



Соответствующее заявление он сделал днем, 1 марта, после успешной операции Армии обороны Израиля.



"Каждый террорист знает, что длинная рука нашей системы безопасности рано или поздно настигнет его", — подчеркнул он.



Ранее с аналогичным заявлением выступил премьер-министр Биньямин Нетаниягу.



Напомним, что 1 марта силы ЦАХАЛа по наводке ШАБАКа вошли в лагерь беженцев Акабат-Джабр недалеко от Иерихона, окружив дом террористов. Двоих удалось арестовать, третий был застрелен при попытке к бегству.

