



Галант: израильско-палестинской церемонии в День памяти не будет

Министр обороны Йоав Галант отклонил просьбу о проведении совместной израильско-палестинской мемориальной церемонии накануне Дня памяти 24 апреля.



В заявлении офиса Галанта говорится, что он объяснил свое решение тем, что палестинским участникам не может быть разрешен переход с Иудеи и Самарии “из-за сложных условий безопасности”, и поскольку в этот день на территории будет введено общее закрытие.



Церемония проводится уже много лет, несмотря на широко распространенную среди израильских правых критику за то, что жертвы израильского террора приравниваются к палестинским нападавшим.



Группа “Борцы за мир”, организующая церемонию, отреагировала, заявив, что Галант был “напуган” увольнением премьер-министром Биньямином Нетаниягу — которое с тех пор было отменено — и “придерживается линии фашистского безумия и молчания”.



