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Галант: Израиль переходит в полное наступление
10.10.2023 20:06 Алина Груднева

Галант: Израиль переходит в полное наступление

Израиль переходит к полноценному наступлению в Газе на фоне того, что террористическая атака ХАМАСа продожается уже четвертый день подряд.

Об этом в беседе с военными сказал министр обороны Йоав Галант.

"Я снял все ограничения, мы восстановили контроль над территорией и переходим к полноценному наступлению", — говорит Галант.

По его словам, это полностью изменит реальность, а террористы будут разбиты.

"ХАМАС хотел перемен в Газе, он их получит. Они пожалеют об этом. Газа никогда не вернется к тому состоянию, которое было. Мы уничтожим без компромиссов всех, кто явился сюда, чтобы обезглавливать израильтян, убивать женщин, переживаших Холокост", - подчеркнул Галант.

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