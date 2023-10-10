



Галант: Израиль переходит в полное наступление

Израиль переходит к полноценному наступлению в Газе на фоне того, что террористическая атака ХАМАСа продожается уже четвертый день подряд.



Об этом в беседе с военными сказал министр обороны Йоав Галант.



"Я снял все ограничения, мы восстановили контроль над территорией и переходим к полноценному наступлению", — говорит Галант.



По его словам, это полностью изменит реальность, а террористы будут разбиты.



"ХАМАС хотел перемен в Газе, он их получит. Они пожалеют об этом. Газа никогда не вернется к тому состоянию, которое было. Мы уничтожим без компромиссов всех, кто явился сюда, чтобы обезглавливать израильтян, убивать женщин, переживаших Холокост", - подчеркнул Галант.