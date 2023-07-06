



Галант: Израиль ответит на ракеты Ливана “в выбранное нами время”

Министр обороны Йоав Галлант обещает, что Израиль ответит на обстрел северной части Израиля противотанковыми управляемыми ракетами из Ливана, который произошел сегодня ранее.



"На любое нарушение нашего суверенитета и вызов нашему присутствию в нашей стране мы ответим в выбранном нами месте и в выбранное нами время, открытыми и скрытыми способами, которые потребуют четкой цены от виновных", - говорит Галант на мероприятии, посвященном памяти погибших солдат Армии Южного Ливана, христианского ополчения, поддерживаемого Израилем в период с середины 1980-х по 2000 год.

