



Галант: Иран выделяет "Хизбалле" $ 700 млн в год - это "движущая сила" эскалации

Министр обороны Йоав Галант назвал Иран является "движущей силой" текущей многосторонней эскалации, подробно рассказав о финансировании, которое Исламская Республика предоставляет своим "марионеткам" в регионе.



Галант говорит, что Иран финансирует террористическую группировку "Хизбалла" в Ливане, выделяя $ 700 млн в год, а также "знания и стратегическое оружие", такое как высокоточные боеприпасы.



Террористическая группировка ХАМАС, которая правит сектором Газа, финансируется Ираном в размере 100 миллионов долларов в год, а дополнительное финансирование в размере десятков миллионов долларов направляется второй по величине террористической группировке в палестинском анклаве, Палестинскому исламскому джихаду.



Он добавляет, что в Сирии поддерживаемым Ираном ополченцам ежегодно направляются сотни миллионов долларов, а сирийский режим во главе с диктатором Башаром Асадом получает миллиарды долларов от Ирана.



Галант говорит, что поддерживаемые Ираном ополченцы в Ираке ежегодно получают финансирование в размере сотен миллионов долларов, а также оружие; а в Йемене повстанческая группировка хути финансируется Ираном сотнями миллионов долларов в год.



"Растущая зависимость марионеток от Ирана заставляет их перешагивать границы и становиться более наглыми", — говорит Галант журналистам.