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Глава минобороны Израиля: гражданские грабят базы ХАМАСа
13.11.2023 20:37 Алина Груднева

Глава минобороны Израиля: гражданские грабят базы ХАМАСа

Террористическая организация ХАМАС полностью потеряла контроль над Газой, в то время как гражданские грабят их базы.

Такое заявление вечером, 13 ноября, сделал министр обороны Израиля Йоав Галант.

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"ХАМАС неспособен остановить ЦАХАЛ. ХАМАС потерял контроль над Газой. Террористы бегут на юг. Мирные жители грабят базы ХАМАСа и не доверяют "правительству", - сказал Галант.

Он также подчеркнул, что ЦАХАЛ продвигается вперед. Задачи по уничтожению террористов выполняются точно и по плану. Продолжаются усилия в отношении разрушении террористических туннелей.
 

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