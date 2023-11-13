



Глава минобороны Израиля: гражданские грабят базы ХАМАСа

Террористическая организация ХАМАС полностью потеряла контроль над Газой, в то время как гражданские грабят их базы.



Такое заявление вечером, 13 ноября, сделал министр обороны Израиля Йоав Галант.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"ХАМАС неспособен остановить ЦАХАЛ. ХАМАС потерял контроль над Газой. Террористы бегут на юг. Мирные жители грабят базы ХАМАСа и не доверяют "правительству", - сказал Галант.



Он также подчеркнул, что ЦАХАЛ продвигается вперед. Задачи по уничтожению террористов выполняются точно и по плану. Продолжаются усилия в отношении разрушении террористических туннелей.

