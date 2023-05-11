



Галант: готовимся в расширению территории обстрела из Газы

Министр обороны Йоав Галант провел оценку ситуации в сфере безопасности с начальником штаба ЦАХАЛа Герци Халеви и начальником ШАБАКа Ронаном Баром.



По словам главы оборонного ведомства, Израиль должен готовиться к расширению территории обстрелов из Газы.



"Поручил всем силовикам принять все необходимые меры для подготовки ряда дополнительных операций, а также поддерживать высокий уровень готовности и бдительности на предмет возможности расширения круга обстрела", - сказал Галант.