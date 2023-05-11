Новости » Арабо-израильский конфликт
Галант: готовимся в расширению территории обстрела из Газы
11.05.2023 13:49 Алина Груднева

Галант: готовимся в расширению территории обстрела из Газы

Министр обороны Йоав Галант провел оценку ситуации в сфере безопасности с начальником штаба ЦАХАЛа Герци Халеви и начальником ШАБАКа Ронаном Баром.

По словам главы оборонного ведомства, Израиль должен готовиться к расширению территории обстрелов из Газы.

"Поручил всем силовикам принять все необходимые меры для подготовки ряда дополнительных операций, а также поддерживать высокий уровень готовности и бдительности на предмет возможности расширения круга обстрела", - сказал Галант.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы