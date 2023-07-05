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Галант: цели в Дженине достигнуты
05.07.2023 17:52 Алина Груднева

Галант: цели в Дженине достигнуты

Министр обороны Йоав Галант прокомментировал контртеррористическую операцию в Дженине.

По его словам, израильским военным удалось достичь целей операции

"Цели были полностью достигнуты, и в ближайшем будущем одна из групп сможет свободно действовать в переулках лагеря беженцев", отметил он.

По словам главы оборонного ведомства, большинство боевиков в Дженине бежали или спрятались. Он подчеркнул, что разрушена "фабрика террора". Речь идет о десятках площадок, на которых располагались мастерские, лаборатории, тайники с оружием, а также средства охраны.

"С сегодняшнего дня ЦАХАЛ и ШАБАК имеют свободу действий в Дженине. Любой террорист, вернувшийся в лагерь, не спрячется. Мы будем и впредь занимать наступательную и активную линию", - констатировал министр.
 


 

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