



Галант: цели в Дженине достигнуты

Министр обороны Йоав Галант прокомментировал контртеррористическую операцию в Дженине.



По его словам, израильским военным удалось достичь целей операции



"Цели были полностью достигнуты, и в ближайшем будущем одна из групп сможет свободно действовать в переулках лагеря беженцев", отметил он.



По словам главы оборонного ведомства, большинство боевиков в Дженине бежали или спрятались. Он подчеркнул, что разрушена "фабрика террора". Речь идет о десятках площадок, на которых располагались мастерские, лаборатории, тайники с оружием, а также средства охраны.



"С сегодняшнего дня ЦАХАЛ и ШАБАК имеют свободу действий в Дженине. Любой террорист, вернувшийся в лагерь, не спрячется. Мы будем и впредь занимать наступательную и активную линию", - констатировал министр.

