



Галант - ЦАХАЛу: помочь полиции в центре, продлить блокаду Иудеи и Самарии

Министр обороны Йоав Галлант приказал Армии обороны Израиля усилить меры безопасности в центре Израиля после серии терактов.



По данным минобороны, количество военнослужащих, которые будут помогать полиции, будет определяться правоохранительными органами и военными.



Солдаты будут патрулировать улицы и дороги вместе с полицейскими. Также он дал указание продлить запрет на въезд для палестинцев из Иудеи, Самарии и Газы.



Пропускные пункты должны были быть закрытыми до сегодняшнего вечера, а следующее закрытие ожидалось в последний день Песаха, с 11 по 12 апреля.



После проведения оценки ситуации в сфере безопасности Галант приказал не открывать КПП до полуночи 13 апреля.



