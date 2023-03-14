



Гади Айзенкот: мы переживаем самый серьезный период с момента Войны Судного Дня

Бывший начальник Генштаба ЦАХАЛа, депутат Гади Айзенкот из Махане Мамлахти, сделал сегодня важное заявление на пленуме Кнессета.



Айзенкот говорил на фоне событий в сфере безопасности на севере страны. Он сказал, что "ЦАХАЛ находится на перепутье, и в настоящее время мы переживаем один из самых серьезных периодов в сфере безопасности, на мой взгляд, со времен войны Йом-Кипур. Не как запугивание, а как понимание и оценка реальности, основанная на разведданных и на чтении реальности, в том числе на иранской, палестинской и ливанской аренах. В этот период не рекомендуется нападать на ЦАХАЛ как на народную армию".