



Футбольная ассоциация Англии отказалась освещать Уэмбли в цвета израильского фла

Раввин, работающий в религиозной группе Футбольной ассоциации, подал в отставку из-за реакции руководящего органа на нападения ХАМАС на израильских граждан в минувшие выходные.



Алекс Голдберг направил в ФА письмо, в котором выразил глубокое разочарование тем, что не было запланировано никаких специальных мероприятий в память о жертвах этих нападений.



Он отметил, что решение не освещать арку "Уэмбли" в цветах израильского флага перед товарищеским матчем между сборными Англии и Австралии в пятницу вечером было воспринято плохо, а также поставил под сомнение решение не разрешать проносить на "Уэмбли" флаги других стран, кроме Англии и Австралии.



В четверг FA объявила о том, что игроки будут носить черные повязки, а все присутствующие на стадионе будут хранить молчание в память о невинных жертвах разрушительных событий в Израиле и Палестине.

