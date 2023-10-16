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Французский форвард Бензема назвал бомбардировки Газы несправедливыми
16.10.2023 10:59 Анатолий Кравченко

Французский форвард Бензема назвал бомбардировки Газы несправедливыми

Французский нападающий Карим Бензема выразил свою поддержку палестинцам, живущим в секторе Газа, написав в воскресенье, 15 октября, сообщение в социальной сети X.

"Все наши молитвы за жителей Газы, которые снова стали жертвами этих несправедливых бомбардировок, не щадящих ни женщин, ни детей", - написал 35-летний форвард.

Бензема, ставший в 2022 году обладателем "Золотого мяча", перешел в клуб "Аль-Иттихад" из Саудовской Аравии после того, как в июне покинул мадридский "Реал".

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