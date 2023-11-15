



Франция: жители Газы не должны расплачиваться за деяния ХАМАСа

Во Франции выразили "серьезную обеспокоенность" относительно операции ЦАХАЛа в больнице "Шифа" в Газе.



Соответствующее заявление обнародовала пресс-служба министерства иностранных дел страны.



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"Палестинское население, тем более уязвимые, раненые или больные, а также гумработники, продолжающие мужественно выполнять свою работу в чрезвычайно опасных условиях, не должны расплачиваться за преступления ХАМАСа", - объявило внешнеполитическое ведомство.