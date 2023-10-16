



Фото: филигранной удар ЦАХАЛа по башне ХАМАСа в Газе

Арабские СМИ сообщают о прямом попадании в многоэтажный дом на западе в городе Газа в ходе удара, нанесенного ЦАХАЛом в рамках операции "Железные мечи".



Судя по кадрам, распространяемым в соцсетях, точечно попали в одну из квартир на верхних этажах.



Предположительно, целью была точечная ликвидация кого-то из главарей ХАМАСа или палестинского "Исламского джихада". В результате попадания в башню террористов, вспыхнул пожар.



Также по сообщениям, зафиксировано еще одно попадание в башню, расположенную недалеко от первой. Армия обороны Израиля предоставит подробности операции позже.

