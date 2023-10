Фон дер Ляйен посетила Кфар-Аза: неописуемый ужас

Прибывшая с визитом солидарности в Израиль председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетила кибуц Кфар-Аза на юге страны, где после вторжения 7 октября террориста ХАМАС совершали нечеловеческие зверства.



"Мы были в Кфар-Аза. Один из эпицентров злодеяний, совершенных ХАМАСом в минувшие выходные. Ужас того, что здесь произошло, неописуем. Мы скорбим вместе с семьями жертв", — сказала Ляйен.



Напомним, что вместе с главой Еврокомиссии в Израиль прибыла глава Европарламента Роберта Мецолла.



"Мы здесь с посланием солидарности после самой страшной террористической атаки, которую Израиль пережил за последние несколько поколений. Террор не победит. Важно то, как мы реагируем. Мы можем, мы должны, остановить ХАМАС и смягчить гуманитарные последствия", - ранее сообщила Мецолла.

