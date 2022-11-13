



"Флотилия свободы" отправится из Европы в Газу, чтобы прорвать блокаду

Члены Коалиции "Флотилия свободы" провели встречи в Лондоне, чтобы спланировать следующую флотилию из Европы в Газу, которая должна отправиться в следующем году в попытке прорвать морскую блокаду, введенную против Газы.



По данным коалиции, встречу спонсировал Палестинский форум в Великобритании. В ней приняли участие представители международной коалиции из нескольких европейских стран, в том числе из Новой Зеландии, Малайзии, Турции, Канады, США и Южной Африки. Также присутствовал Международный комитет по снятию осады Газы.



"Нашей целью остается соблюдение прав человека для всех палестинцев. В частности, свобода передвижения в пределах исторической Палестины и право на возвращение", — написала группа на своем официальном сайте, анонсируя свою следующую флотилию.



"Эта работа включает в себя усиление голосов палестинцев… Хотя некоторые из наших партнерских организаций активно участвуют в важных программах, направленных на удовлетворение самых насущных потребностей палестинских детей, пострадавших от блокады и кровавых израильских нападений на Газу, мы признаем, что прочное решение требует прекращения блокады".



Коалиция "Флотилия свободы", созданная в 2010 году, утверждает, что это "движение солидарности между людьми, состоящее из кампаний и инициатив из разных уголков мира, работающих вместе, чтобы положить конец незаконной израильской блокаде Газы", ​​говорится на ее сайте.



Также утверждается, что коалиция выступает против блокады и "руководствуется принципами ненасилия и ненасильственного сопротивления".



На сайте "Флотилии свободы" есть ссылка, которая отправляет читателей на ее исследования и информацию о прошлых флотилиях и судебных процессах против израильского правительства.



За 10 лет в Газу было отправлено 16 флотилий, из которых только восемь дошли до прибрежного анклава в 2008 году. Израиль начал блокировать прибытие флотилий в 2009 году.



В мае 2010 года после многочисленных предупреждений военно-морские силы ЦАХАЛа перехватили шесть флотилий, направлявшихся в Газу. Флотилия спонсировалась Движением за свободу Газы (FDM), несколькими европейскими палестинскими организациями солидарности и Insani Yardim Vakfi (IHH) и базирующимся в Стамбуле исламским благотворительным фондом, имеющим связи с ХАМАС.



Члены одной из флотилий, "Мави Мамара" , атаковали ЦАХАЛ с оружием. В результате атаки девять членов флотилии были убиты и еще десяток ранены.

Во время атаки также были ранены семь израильских солдат. Остальные пять кораблей флотилии в боевых действиях с ЦАХАЛом не участвовали. Вместо этого они отплыли в порт Ашдод и были депортированы обратно в свои страны.

