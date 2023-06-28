



Флаги ХАМАСа на Храмовой Горе: 15 арестованных

Палестинцы после утренней молитвы по случаю праздника Курбан-байрам подняли на Храмовой горе флаги ХАМАСа и продемонстрировали фотографии террористов.



Полиция арестовала 15 подозреваемых



Уточняется, что палестинцы в масках размахивали флагами и знаменами различных террористических организаций. Все флаги были изъяты.



"Офицеры полиции обязаны разрешить любому лицу любого вероисповедания законно отмечать свои праздники, в том числе во время Курбан-Байрам. Но любой, кто думает, что совершение подобных проступков под прикрытием праздника делает их неуязвимыми для закона, совершает большую ошибку", - отметил начальник полиции Иерусалима Дорон Тургеман.