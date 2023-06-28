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Флаги ХАМАСа на Храмовой Горе: 15 арестованных
28.06.2023 17:07 Алина Груднева

Флаги ХАМАСа на Храмовой Горе: 15 арестованных

Палестинцы после утренней молитвы по случаю праздника Курбан-байрам подняли на Храмовой горе флаги ХАМАСа и продемонстрировали фотографии террористов.

Полиция арестовала 15 подозреваемых

Уточняется, что палестинцы в масках размахивали флагами и знаменами различных террористических организаций. Все флаги были изъяты.

"Офицеры полиции обязаны разрешить любому лицу любого вероисповедания законно отмечать свои праздники, в том числе во время Курбан-Байрам. Но любой, кто думает, что совершение подобных проступков под прикрытием праздника делает их неуязвимыми для закона, совершает большую ошибку", - отметил начальник полиции Иерусалима Дорон Тургеман.

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