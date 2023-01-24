



Флаг ООП заметили в районе Меа Шеарим

Прохожие, идущие в районе Меа Шеарим в Иерусалиме, заметили флаг Организации освобождения Палестины (ООП), развевающийся на электрическом кабеле между зданиями района.



Об этом сообщает "Аруц Шева".



В прошлом небольшая группа ультраортодоксальных экстремистов вывешивала флаг ООП в Меа Шеарим, чтобы продемонстрировать свою оппозицию сионизму и Государству Израиль. В таких случаях приезжала полиция, чтобы снять флаги.



Ранее в этом месяце министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир поручил комиссару полиции Коби Шабтаю приказать полиции убрать все флаги ООП, развевающиеся в общественных местах Израиля.