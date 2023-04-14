



Флаг ХАМАСа на Храмовой Горе: первые данные о задержаниях

Днем, 14 апреля, полиция задержала восемь человек, причастных к поднятию флага ХАМАСа на Храмовой Горе во время пятничной молитвы в честь Рамадана.



Их также подозревают в подстрекательствах к насилию.



По обновленным данным, дневную молитву в последнюю пятницу Рамадана посетили около 130 человек.

