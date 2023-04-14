Флаг ХАМАСа на Храмовой Горе: первые данные о задержаниях
Днем, 14 апреля, полиция задержала восемь человек, причастных к поднятию флага ХАМАСа на Храмовой Горе во время пятничной молитвы в честь Рамадана.
Их также подозревают в подстрекательствах к насилию.
По обновленным данным, дневную молитву в последнюю пятницу Рамадана посетили около 130 человек.
8 עוכבו ונעצרו בחשד להנפת דגלי ארגון טרור וקריאת קריאות הסתה בזמן תפילות יום שישי הרביעי בחודש רמדאן בהר הבית@noabaranes10 pic.twitter.com/yukSibLMOY— גלצ (@GLZRadio) April 14, 2023