



ФБР будет расследовать убийство Ширин Абу-Акле

Соединенные Штаты сообщили Израилю, что ФБР проведет расследование смерти журналистки Ширин Абу Акле. 51-летняя палестино-американская журналистка была убита в Дженине 11 мая этого года во время освещения столкновений между силами ЦАХАЛа и террористами в лагере беженцев.



"Решение Министерства юстиции США расследовать прискорбную смерть Ширин Абу Акле является грубой ошибкой", - заявил в ответ министр обороны Бенни Ганц. "ЦАХАЛ провел независимое и профессиональное расследование, результаты которого были представлены американцам, мы поделились всеми подробностями. Я ясно дал понять американским представителям, что мы поддерживаем солдат ЦАХАЛа, что мы не будем сотрудничать ни с каким внешним расследованием и не допустим вмешательства во внутренние дела Израиля".



О намерении американцев начать расследование впервые сообщили на 14-м канале. Согласно результатам расследования, проведенного ЦАХАЛом по факту убийства журналистки "Аль-Джазиры" Ширин Абу Акле, журналистка с "высокой вероятностью" была убита огнем ЦАХАЛа. Однако источник огня не может быть определен однозначно. "ЦАХАЛ работает над тем, чтобы обеспечить журналистское освещение и свободу прессы", - заявил начальник Генштаба Авив Кохави после получения выводов расследования.



После публикации результатов расследования пресс-секретарь ЦАХАЛа уточнил, что если смертельный выстрел действительно был произведен солдатами ЦАХАЛа, то это было сделано случайно и и стреляли в направлении тех, кого идентифицировали как палестинских боевиков, открывших "массированный, неизбирательный и опасный для жизни огонь". Армия также подчеркнула, что вероятность того, что журналист был убит огнем палестинцев, остается прежней. Военная прокуратура определила, что подозрений в совершении уголовного преступления, оправдывающих начало расследования, в Армии обороны Израиля нет.



Примерно через два месяца после убийства журналистки Палестинская администрация согласилась передать убившую ее пулю на баллистическую экспертизу в присутствии израильских и американских специалистов. В ходе экспертизы было установлено, что в свете физического состояния пули и состояния следов на ней, сделать выводы действительно сложно. Поэтому даже в ходе этой проверки не удалось определить, была ли пуля выпущена из оружия ЦАХАЛа или нет.