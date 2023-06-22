



ФАТХ: Палестинцы “не будут сидеть сложа руки после террора поселенцев”

Партия ФАТХ главы Палестины Махмуда Аббаса призвала палестинцев сохранять бдительность и противостоять “систематическим” нападениям со стороны “незаконных израильских поселенцев и экстремистов” после беспорядков в Хавара.



“Попытки запугать наш народ путем развязывания вооруженных ополченцев-поселенцев встретят сопротивление и конфронтацию”, – говорится в заявлении Палестинского национально-освободительного движения (ФАТХ) в среду.



“Палестинский народ не будет бездействовать перед лицом нападений и террора поселенцев, которые осуществляют свои нападения под защитой оккупационной армии”, – говорится в заявлении.



Официальные лица Палестины заявили, что один человек был убит в результате насилия со стороны поселенцев.



По словам жителей Турмус-Айя, около 400 поселенцев прошли по главной дороге города, поджигая автомобили, дома и деревья. Мэр города Лафи Адиб сказал, что “около 30 домов и 60 автомобилей были частично или полностью сожжены”.



