



ФАТХ: израильские арабы должны маркировать машины, чтобы не попасть под атаки



Бригады мучеников Аль-Аксы, военное крыло движения ФАТХ, возглавляемого Абу Мазеном, выпустили специальное обращение к израильским арабам в свете возросшей напряженности в сфере безопасности.



В обращении говорится, что террористические организации просят израильских арабов особым образом маркировать свои автомобили при передвижении по Иудее и Самарии, "чтобы избежать ошибки в идентификации и ситуации, когда арабский житель Израиля будет убит в результате нападения".



Было также отмечено, что специальная и согласованная маркировка будет заключаться в "размещении палестинского символа - кафия на передней части автомобиля".



"Мы стремимся избежать ошибки, мстя за кровь наших сыновей, потому что это будет долгая война, и каждый будет мишенью для нападения", - написала террористическая организация.