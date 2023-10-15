



Фатальный инцидент: погибла военнослужащая ВМС



Капрал Камей Ахиэль, 18-летняя военнослужащая подразделения "Снапир", погибла вблизи ливанской границы в результате "неисправности боевого снаряжения".



Еще 7 человек, получивших ранения в том же инциденте, были эвакуированы в медицинский центр Галилея в Нагарии, в том числе 26-летний солдат, состояние которого характеризуется как очень тяжелое. ЦАХАЛ: "Инцидент будет расследован"



18-летний боец была эвакуирована в критическом состоянии в медицинский центр Галилея в Нагарии, где была констатирована ее смерть. Медицинский центр также сообщил, что "26-летний раненый госпитализирован в отделение общей интенсивной терапии в очень тяжелом состоянии, под седацией и на искусственной вентиляции легких, после того как вчера ему была сделана операция. В хирургическом отделении госпитализированы шесть раненых в легком состоянии, полученных в результате того же инцидента".