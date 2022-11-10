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F-35 уничтожили партию иранских ракет “земля-земля”
10.11.2022 08:16 Наталья Богинская

F-35 уничтожили партию иранских ракет “земля-земля”

Израильские истребители F-35 нанесли серию авиаударов по иранскому конвою, следовавшему из Ирака в Сирию. Сирийское правительство утверждает, что конвой перевозил только топливо. Однако, по другим данным, помимо горючего там находились контейнеры с оружием.

По сообщению российского портала avia.pro, израильские истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35 уничтожили контейнеры с ракетами класса “земля-земля” или барражирующими боеприпасами “Шахед-131” или “Шахед-136”. Портал пишет, что, по “некоторым данным, перевозимое в контейнере оружие представлял собой очень ценный груз”. 

В результате авиаударов погибли 18 членов иранской группировки, включая их лидера. Еще семь иранских боевиков получили серьезные ранения. Боевые самолеты “обстреливали объекты на сирийско-иракской границе, было нанесено не менее десяти авиаударов”.

Сначала израильские истребители бомбили военные объекты бригад “Фатемиюн” и “Зайнабиюн” в районе города Аль-Хари. Затем, после перегруппировки, самолеты атаковали “два военных автомобиля и грузовик с вооружением, направлявшиеся к сирийской границе.

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