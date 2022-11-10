



F-35 уничтожили партию иранских ракет “земля-земля”

Израильские истребители F-35 нанесли серию авиаударов по иранскому конвою, следовавшему из Ирака в Сирию. Сирийское правительство утверждает, что конвой перевозил только топливо. Однако, по другим данным, помимо горючего там находились контейнеры с оружием.



По сообщению российского портала avia.pro, израильские истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35 уничтожили контейнеры с ракетами класса “земля-земля” или барражирующими боеприпасами “Шахед-131” или “Шахед-136”. Портал пишет, что, по “некоторым данным, перевозимое в контейнере оружие представлял собой очень ценный груз”.



В результате авиаударов погибли 18 членов иранской группировки, включая их лидера. Еще семь иранских боевиков получили серьезные ранения. Боевые самолеты “обстреливали объекты на сирийско-иракской границе, было нанесено не менее десяти авиаударов”.



Сначала израильские истребители бомбили военные объекты бригад “Фатемиюн” и “Зайнабиюн” в районе города Аль-Хари. Затем, после перегруппировки, самолеты атаковали “два военных автомобиля и грузовик с вооружением, направлявшиеся к сирийской границе.