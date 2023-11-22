



Европа: Путин может подтолкнуть Хизбаллу к войне

Европейские политические чиновники заявили, что они обеспокоены дестабилизирующей ролью, которую Россия стала играть в Ливане на фоне своего сотрудничества с Ираном, подталкивая Хизбаллу к военному конфликту с Израилем.



Израиль, который до сих пор соблюдал свое джентльменское соглашение с русскими в Сирии, обеспокоен не меньше Европы.



Американские официальные лица заявили, что Россия намерена поставить Хизбалле современные зенитные системы SA-22. Эти системы будут поставляться через группу “Вагнер”, несмотря на формальный роспуск ЧВК.

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Системы SA-22 в настоящее время находятся в Сирии. До недавнего времени европейцы считали, что Россия не заинтересована в военных действиях на северной границе Израиля. В свете меняющейся риторики Путина, коллективный Запад понимает, что нет ничего постоянного, если речь идет о России.

