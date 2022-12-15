



Европа: правительство Нетаниягу должно поддержать "решение о двух государствах"

Будущее правительство Израиля под руководством Биньямина Нетаниягу должно объявить о своей поддержке решения о создании двух государств.

Об этом говорится в резолюции Европарламента, принятой в среду.

"Следующее израильское правительство должно взять на себя четкое обязательство в пользу решения о создании двух государств", - сказано в документе.

Европарламент подтвердил "непоколебимую поддержку решения о создании двух государств в границах 1967 года".

"Речь идет о двух суверенных демократических государствах, живущих бок о бок в условиях мира и гарантированной безопасности, с Иерусалимом в качестве столицы и при полном соблюдении международного права", - сказано в документе.