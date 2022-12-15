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Европа: правительство Нетаниягу должно поддержать "решение о двух государствах"
15.12.2022 18:03 Алина Груднева

Европа: правительство Нетаниягу должно поддержать "решение о двух государствах"

Будущее правительство Израиля под руководством Биньямина Нетаниягу должно объявить о своей поддержке решения о создании двух государств.

 
Об этом говорится в резолюции Европарламента, принятой в среду.
 
"Следующее израильское правительство должно взять на себя четкое обязательство в пользу решения о создании двух государств", - сказано в документе.
 
Европарламент подтвердил "непоколебимую поддержку решения о создании двух государств в границах 1967 года".
 
"Речь идет о двух суверенных демократических государствах, живущих бок о бок в условиях мира и гарантированной безопасности, с Иерусалимом в качестве столицы и при полном соблюдении международного права", - сказано в документе.

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