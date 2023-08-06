



Еврею, убившему араба во время столкновений, угрожают расправой

Депутат Кнессета Ахмад Тиби (“Хадаш-Тааль”) подверг резкой критике “насилие со стороны поселенцев” после убийства араба из ПА 4 августа в городе Бурка во время столкновений, в которых, в том числе участвовал бывший помощник депутата Кнессета Лимор Сонн Хар-Мелех.



“После того, как на этой неделе БАГАЦ утвердил захват земель Бурки в пользу поселенцев в Хомеше, группа бело-голубых ку-клукс-клановцев из поселения Оз-Цион проникла в поселение Бурка, убила молодого человека Кусаи Матана и повредила имущество”, — написал Тиби.



“Кусай Матан, молодой палестинец, был убит, и вот что говорят сотрудники службы безопасности: “Этот инцидент угрожает безопасности Иудеи и Самарии”. Безопасность солдат и поселенцев!” Как нравственно”.



Тиби назвал убийство арабской молодежи “терактом” и возложил ответственность также на бывшего помощника депутата от "Оцмы Йегудит".



“Военная часть коалиции уже взяла на себя ответственность за нападение в Бурке? Неужели депутат Кнессета Лимор так гордится поступком своих помощников?” – спросил Тиби.



В другом твите он написал: “Как же повезло еврейским террористам: они никогда не совершают “терактов”, только “стычки”, которые включают в себя убийства, поджоги, вандализм и терроризм против жителей Палестины. И их никогда не арестовывают, не обыскивают и не разрушают их дома. И это происходит при каждом правительстве и каждом командующем”.



В социальных сетях подозреваемого в убийстве Матана представляют как “убийцу молодого палестинца”. В палестинском Twitter-аккаунте была опубликована его фотография с подписью: “Жди своей участи, убийца мученика Кусаи Матана”.