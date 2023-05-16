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Еврейский комитет Америки раскритиковал Аббаса за сравнение Израиля с нацистами
16.05.2023 20:07 Ирина Демьянова

Еврейский комитет Америки раскритиковал Аббаса за сравнение Израиля с нацистами

Американский еврейский комитет критикует президента Палестинской автономии Махмуда Аббаса за то, что он сравнил Израиль с нацистской Германией во вчерашнем выступлении в ООН, назвав его комментарии "отвратительными замечаниями".

Аббас сказал на первом официальном мероприятии Генеральной Ассамблеи ООН, что Израиль лжет, как Йозеф Геббельс, печально известный нацистский пропагандист.

"Эти безосновательные утверждения являются искажением истории и оскорблением памяти жертв Холокоста", — говорится в заявлении комитета.

"Президент Аббас имеет долгую историю искажения Холокоста ради собственной политической выгоды. Его собственная докторская диссертация отрицает Холокост и утверждает о сотрудничестве сионистов с нацистами. Неудивительно, что он изрекает подобную чушь в ООН. Сравнение президента Аббаса относительно Йозефа Геббельса, ключевой фигурой нацистской пропаганды, отвратительно. Крайне важно отказаться от таких ложных аналогий, которые преуменьшают страдания жертв Холокоста", — говорится в заявлении.

"Злобная риторика Аббаса подчеркивает безотлагательность борьбы с отрицанием и искажением Холокоста", - отмечают в комитете.
 



 

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