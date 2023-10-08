



Эвакуация жителей приграничных с Ливаном районов



Региональные советы Мате-Ашер, Хермон и Верхней Галилеи рекомендовали жителям некоторых населенных пунктов эвакуироваться из своих домов в связи с напряженной обстановкой на севере страны на фоне боевых действий в Газе.



Список населенных пунктов, жителям которых власти рекомендовали покинуть свои дома: Маргалиот, Юваль, Дишон, Шаар-Ишув, Бейт-Хилель, Рамот-Нафтали, Рош-ха-Никра, Лиман, Адамит, Ханита, Илон, Бецет, Мицва, Араб аль-Арамша, Мисгав-Ам, Менара, Малкия, Ифтах, Ирон, Барам и Майян-Барух. Жителям Метулы также было рекомендовано эвакуироваться.