



Эвакуация украинцев из Израиля: даты и финансовые проблемы

В субботу вечером, 14 октября, 200 украинцев смогут вылететь из Израиля в Румынию, заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.



"Эвакуация наших граждан происходит таким образом: аэропорт Бен-Гурион работает в штатном режиме, на сайте посольства согласились около 1 тысячи граждан, которые заполнили анкету с подтверждением о том, что они готовы заплатить стоимость билета… Первый эвакуационный рейс, то есть первые 200 человек, билеты которых уже оформлены и абсолютно приемлемые, вылетят в Румынию, Бухарест, вечером в субботу", - отметил Корнийчук в эфире национального телемарафона.



По его словам, следующий эвакуационный рейс из Израиля также будет вылетать в Румынию, он планируется в воскресенье вечером, 15 октября.



Дипломат также уточнил, что главная проблема эвакуации из Израиля заключается в том, что многие иностранные компании отменили рейсы и стоимость билетов выросла до $ 1 000 в Европу. Корнийчук также подчеркнул, что консулы в Израиле работают круглосуточно, в первую очередь помогают тем, кто обращается по украинским телефонам, поскольку это люди, которые не проживали в Израиле постоянно.



Он также добавил, что дальнейшие эвакуационные рейсы будут зависеть от спроса.



Вместе с тем, эвакуация украинцев из сектора Газа так и не началась из-за закрытого единственного пункта пропуска. По его словам, для эвакуации все готово, а число людей, согласившихся на эвакуацию из сектора Газа, увеличивается каждый час. По данным на четверг утро, 12 октября, эвакуироваться хотели 250 человек.