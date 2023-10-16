Новости » Арабо-израильский конфликт
Эвакуация из Израиля: вылетел второй самолет со 155 украинцами
16.10.2023 09:33 Дара Киевская

Эвакуация из Израиля: вылетел второй самолет со 155 украинцами

В понедельник, 16 октября, из аэропорта Бен-Гурион рейсом авиакомпании HiSky в Клуж (Румыния) вылетел второй эвакуационный самолет со 155 гражданами Украины, из которых 107 женщин и 23 детей.

Об этом сообщили в посольстве Украины в государстве Израиль.

"Посольством оказано содействие соотечественникам с оформлением необходимых процедур и документов для вылета. Мы продолжаем работать над поиском всех возможных вариантов для дальнейшей эвакуации граждан Украины", - отмечается в сообщении.

Напомним, что ранее вылетел первый самолет с 207 гражданами Украины.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы