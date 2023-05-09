Новости » Арабо-израильский конфликт
Если ХАМАС отреагирует, Яхья  Синуар и Мухаммед Даф - в прицеле ЦАХАЛа
09.05.2023 09:09 Аркадий Бочаровский

Если ХАМАС отреагирует, Яхья  Синуар и Мухаммед Даф - в прицеле ЦАХАЛа



Член кабинета политической безопасности, министр Исраэль Кац, приветствовал начало операции в Газе и пояснил, что "если нам придется вести войну, в чем мы не заинтересованы, война будет". 

По словам Каца, "это была блестящая операция, и эта вещь имеет смысл. Чем больше точность с нашей стороны, тем больше шок с другой стороны и сдерживание усиливается. Лидеры ХАМАСа должны понять, что если они присоединятся, то Яхья Синуар и Мухаммад Даф станут первой мишенью для целенаправленных контрмер".
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы