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"Эскалация должна быть остановлена". Иордания осудила теракт в синагоге
28.01.2023 08:07 Аркадий Бочаровский

"Эскалация должна быть остановлена". Иордания осудила теракт в синагоге

Министерство иностранных дел Иордании осудило нападение в Иерусалиме, в результате которого были убиты семь человек, и заявило: "Иордания подчеркивает важность принятия немедленных мер, чтобы остановить опасную эскалацию, которая унесла жизни палестинских и израильских граждан и угрожает разжечь волны насилия." 

МИД Иордании также заявил: "Иордания осуждает нападение на гражданских лиц в синагоге в Иерусалиме, а также любые насильственные действия против гражданских лиц на палестинских землях. Мы подчеркиваем важность уважения религиозных мест и их святости. Все односторонние меры, которые могут ухудшить ситуацию, должны быть прекращены".

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