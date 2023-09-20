



Эскалация: ЦАХАЛ готовится к возобновлению ракетных обстрелов



После удара беспилотника ЦАХАЛа в Дженине и беспорядков на границе с Газой, на юге страны и в Иудее и Самарии сохраняется высокий уровень напряженности. Массовые нарушения порядка в районе границы с продолжаются. Израиль в ответ на это не разрешает въезд в страну тысячам рабочих из Газы.



Одновременно ЦАХАЛ готовится к возможности ракетных обстрелов из Газы. По оценкам силовых структур, на данном этапе ХАМАС заинтересован лишь “в расширении границ конфликта” с Израилем - но без вовлечения в военную конфронтацию, что повредит процессу реконструкции палестинского анклава и восстановлению его военного потенциала.



После относительно спокойных месяцев, прошедших после операции "Щит и стрела" более четырех месяцев назад, напряженность на границе с Газой очень заметна. Основное ее выражение - в возобновлении массовых нарушений порядка в районе заградительных сооружений. В последние дни сотни палестинцев ежедневно прибывают для противостояния силам ЦАХАЛа. Среди участников беспорядков есть и террористы, которые бросают самодельные взрывные устройства и пытаются причинить ущерб заграждениям.



В подавляющем большинстве случаев опасности для солдат ЦАХАЛа, которые пытаются оттеснить толпы палестинцев, нет, но старые заграждения повреждены. Решение о закрытии КПП Эрез для прохода рабочих из Газы было принято по рекомендации военных, которую утвердил министр обороны Йоав Галант. Это произошло после того, как впервые за долгое время ЦАХАЛ атаковал позиции ХАМАСа в ответ на беспорядки в районе границы.



Вчера министерство здравоохранения ХАМАСа сообщило об одном погибшем и девяти раненых в результате столкновений на границе Газы. По арабским сообщениям, в ходе столкновений палестинцы прорвали пограничный забор.