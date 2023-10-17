



Еще две ракеты из Ливана: танки и артиллерия ЦАХАЛа отвечают



Днем, 17 октября, с территории Ливана по северу Израилю были выпущены еще две противотанковые ракеты недалеко от Кирьят-Шмоны.



О новых запусках сообщает представитель ЦАХАЛа.



"Некоторое время назад вблизи кибуца Йифтах были выпущены две противотанковые ракеты, а по ряду постов ЦАХАЛ на ливанской границе был произведен обстрел из стрелкового оружия", - сообщили военные.



Армия обороны Израиля в ответ наносит удары по позициям "Хизбаллы" на юге Ливана из танков и артиллерии. По предварительным данным, потерь среди израильтян нет.



Таким образом, за сегодняшний день, 17 октября, из Ливана по Израилю было выпущено уже четыре противотанковые ракеты.