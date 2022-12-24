



ЕС угрожает сократить финансирование палестинцев: подробности

Европейский союз долгие годы финансировал выпуск книг в Палестинской автономии, однако все может измениться.



Как сообщает Ynet, поскольку в палестинских учебниках содержится подстрекательство к ненависти и насилию против евреев и израильтян, ЕС может сократить финансирование.



Европейский парламент недавно принял резолюцию, "решительно осуждающую" ПА за подстрекательство к насилию и антисемитизму в школьных учебниках.



Пункты 28 и 29 резолюции касаются палестинской образовательной программы, в которых говорится, что обучение, финансируемое ЕС, должно соответствовать "стандартам мира, терпимости, сосуществования и ненасилия ЮНЕСКО". ЕС также заявляет, что "решительно осуждает ненавистнические высказывания, насилие и антисемитизм, которые по-прежнему встречаются в учебных программах ПА".



Многие депутаты Европарламента подчеркнули, что если нецелевое использование средств таким образом продолжится, финансирование из ЕС будет приостановлено на неопределенный срок.