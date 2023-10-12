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ЕС требует от компании "Мета" пресекать дезинформацию об Израиле и ХАМАСе
12.10.2023 18:05 Анатолий Кравченко

ЕС требует от компании "Мета" пресекать дезинформацию об Израиле и ХАМАСе

Евросоюз предупредил Марка Цукерберга о распространении "дезинформации" на социальных платформах компании Meta после нападения ХАМАС на Израиль.

Он сообщил компании Meta, владеющей Facebook и Instagram, что у компании есть 24 часа, чтобы отреагировать и выполнить требования европейского законодательства.

В социальных сетях наблюдается всплеск дезинформации о конфликте, в том числе искаженных изображений и неверных видеороликов.

Тьерри Бретон, глава отраслевого ведомства блока, заявил компании Meta, что она должна доказать, что приняла своевременные, тщательные и объективные меры.
 

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