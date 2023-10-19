



ЕС требует от Meta и TikTok отчета по борьбе с дезинформацией о войне с ХАМАС

Европейская комиссия в четверг официально потребовала от компаний Meta и TikTok разъяснить, какие меры они принимают для борьбы с дезинформацией, связанной с текущим конфликтом между Израилем и Хамасом.



Исполнительный орган Евросоюза призвал обе компании социальных сетей до 25 октября предоставить информацию о мерах, принятых ими для выполнения положений недавно принятого Закона о цифровых услугах, касающихся распространения дезинформации.



В соответствии с Законом о цифровых услугах обе компании были отнесены к категории "очень крупных онлайн-платформ", что обязывает их соблюдать полный набор положений, предусмотренных законом, в противном случае им грозят штрафы.



Тьерри Бретон, комиссар ЕС, курирующий DSA, направил предупреждения генеральному директору Meta Марку Цукербергу и генеральному директору TikTok Шоу Зи Чу, призвав их усилить модерацию контента, связанного с войной.





