



ЕС требует немедленного прекращения огня

Европейский Союз призвал к немедленному перемирию между "Исламским джихадом" и Израилем.



Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель требует прекратить операцию "Щит и стрела" и ракетные обстрелы Израиля из Газы.



"Мы призываем к немедленному всеобъемлющему прекращению огня, которое положит конец израильским военным операциям в Газе и текущим ракетным обстрелам Израиля, которые являются неприемлемыми", - сказал он.



По словам Борреля, международное гуманитарное право должно соблюдаться.



