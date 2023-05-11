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ЕС требует немедленного прекращения огня
11.05.2023 19:49 Алина Груднева

ЕС требует немедленного прекращения огня

Европейский Союз призвал к немедленному перемирию между "Исламским джихадом" и Израилем.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель требует прекратить операцию "Щит и стрела" и ракетные обстрелы Израиля из Газы.

"Мы призываем к немедленному всеобъемлющему прекращению огня, которое положит конец израильским военным операциям в Газе и текущим ракетным обстрелам Израиля, которые являются неприемлемыми", - сказал он.

По словам Борреля, международное гуманитарное право должно соблюдаться.

 

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