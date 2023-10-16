



ЕС созывает саммит для обсуждения последствий войны межу Израилем и ХАМАСом

Лидеры стран Европейского союза проведут завтра экстренный саммит в связи с растущими опасениями, что война между Израилем и ХАМАСом может привести к росту межобщинной напряженности в Европе и появлению новых беженцев, ищущих убежища.



"Этот конфликт имеет множество последствий, в том числе и для нас в Европейском союзе", - говорится в видеообращении председателя Совета ЕС Шарля Мишеля, объявившего о созыве виртуальной встречи. "Этот конфликт может иметь серьезные последствия для безопасности наших обществ".



Мишель заявил, что война "способна обострить напряженность между общинами и подпитывать экстремизм" в Европе, а также что "существует серьезный риск миграции и перемещения большого количества людей в соседние страны".