



ЕС солидарен с Израилем

Димитр Цанчев, посол Европейского Союза в Израиле:



"Потрясен массированными смертоносными ракетными ударами по Израилю и проникновением террористов на территорию Израиля. Европейский Союз самым жестким образом осуждает террористические атаки. Наши мысли с семьями жертв и всеми, кто пострадал."



Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель:



"Мы с чувством сострадания следим за новостями из Израиля. Мы безоговорочно осуждаем атаки Хамаса.

Чудовищное насилие должно быть немедленно остановлено. Терроризм и насилие ничего не решают. ЕС выражает солидарность с Израилем в этот трудный момент."