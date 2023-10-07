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ЕС солидарен с Израилем
07.10.2023 12:08 Анатолий Кравченко

ЕС солидарен с Израилем

Димитр Цанчев, посол Европейского Союза в Израиле:

"Потрясен массированными смертоносными ракетными ударами по Израилю и проникновением террористов на территорию Израиля. Европейский Союз самым жестким образом осуждает террористические атаки. Наши мысли с семьями жертв и всеми, кто пострадал."

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель:

"Мы с чувством сострадания следим за новостями из Израиля. Мы безоговорочно осуждаем атаки Хамаса.
Чудовищное насилие должно быть немедленно остановлено. Терроризм и насилие ничего не решают. ЕС выражает солидарность с Израилем в этот трудный момент."

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